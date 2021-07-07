В Крыму высмеяли слова украинского депутата о запрете подачи воды на полуостров

Симферополь, 7 июля. Сказанные украинским депутатом Рустемом Умеровым слова о запрете подачи воды в Крым комичны. Депутат пытается увеличить собственную значимость, заявили на полуострове.

Член партии «Голос» Умеров заявил, что Украина прекратит подачу пресной воды в республику. Не рассматриваются и варианты продажи или обмена воды, пояснил депутат.

По мнению главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, любой шантаж по поставкам пресной воды с украинской стороны является нелепым. Кроме того, Умерова никто не наделял правом выдвигать условия России, подчеркнул эксперт в беседе с журналистами РИА Новости.

Молохов добавил, что Крым не будет ни у кого ничего просить. Сами все предложат, резюмировал собеседник агентства.

До 2014 года Украина обеспечивала республику пресной водой. После воссоединения полуострова с Россией подача ресурса прекратилась.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев помешает крымскому проекту по опреснению воды. Молохов назвал слова дипломата очередным самодурством, уточнили на сайте НСН.

Кроме того, Кулеба выступил против ввода в эксплуатацию российского проекта «Северный поток — 2». По словам главы ведомства, после запуска газопровода США должны будут выплатить Украине компенсацию.