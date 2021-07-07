Лось стал причиной смертельного ДТП в Тюменской области

Тюмень, 7 июля. Смертельная авария произошла на 379-м км федеральной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Из-за вышедшего на дорогу лося погибли три человека, в том числе ребенок.

Семья из Ханты-Мансийска ехала на юг на автомобиле Mitsubishi Galant. Поздно ночью на трассу вышел лось. Водитель иномарки попытался избежать столкновения с животным, но зацепил обочину. От этого машина вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с большегрузом МАЗ. От удара иномарку отбросило в кювет, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

Погибли три человека: 44-летний водитель, его 45-летняя жена и их семилетний ребенок. Одиннадцатилетний мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Водитель арендованного авто врезался в припаркованную машину в Подольске, сообщало РИАМО.