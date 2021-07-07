Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 09:49
09:49
Общество
Ракова сообщила о вакцинации от COVID-19 более 20 подростков в Москве
09:48
Происшествия
Эдвард Бил прибыл в суд по делу о ДТП в центре Москвы
09:44
Происшествия
Пьяный мужчина вонзил нож в сердце полицейскому в Подмосковье из-за замечания
09:43
Политика
Композитор Быстряков раскритиковал украинцев за поддержку Зеленского
09:42
Общество
Сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в РАН
09:40
Происшествия
ФАН узнал подробности захвата отделения банка в Тюмени
09:40
Общество
Минпромторг России не обсуждает введение QR-кодов для сферы торговли в Москве
09:39
Происшествия
Опубликована фотография захватчика отделения банка в Тюмени
09:39
Происшествия
Силовики провели эвакуацию 40 человек после захвата заложников в тюменском банке
09:39
Экономика
Спрос на квартиры в новостройках обвалился на 15%
Все новости

Азаров назвал иллюзией стремление Украины вступить в НАТО

  /   Обновлено: 07 июля 2021 09:42
Политика
Азаров назвал иллюзией стремление Украины вступить в НАТО
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Киев, 7 июля. Украина так стремится стать частью НАТО, поскольку надеется, что Альянс защитит страну в случае конфликта, однако этого не будет, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

Президент страны Владимир Зеленский недавно сказал, что Евросоюз и НАТО не могут считаться завершенными проектами без Украины. Николай Азаров напомнил, что вступление Киева в состав Североатлантического альянса не отвечает интересам государства и лишает его имеющихся преимуществ.

«Вступив в Альянс, Украина лишится своих преимуществ как транзитная страна, превратившись в тупиковую, окраинную территорию, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему падению экономики. Кроме того, вступление в НАТО сильно сократит возможности для взаимодействия с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами СНГ», — написал бывший премьер в Telegram-канале.

Николай Азаров подчеркнул, что украинское руководство так рассчитывает на членство в НАТО, поскольку думает, что представители Альянса вступятся за страну в случае возникновения конфликта. Однако это все иллюзия, подчеркнул политик.

Азаров также раскритиковал Киев за решение снести знак дружбы с Москвой. По его словам, украинцы такие бедные не потому, что очень умные. Народ просто занимается переворотами, памятниками, майданами, а другие страны — делом, добавил он.

Как стало известно ранее, бывший премьер Украины назвал неумными попытки встречи Зеленского с президентом США. Он считает, что американская администрация не услышит от украинского лидера ничего нового, пишет НСН.

Вернуться назад

украина нато азаров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru