Киев, 7 июля. Украина так стремится стать частью НАТО, поскольку надеется, что Альянс защитит страну в случае конфликта, однако этого не будет, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

Президент страны Владимир Зеленский недавно сказал, что Евросоюз и НАТО не могут считаться завершенными проектами без Украины. Николай Азаров напомнил, что вступление Киева в состав Североатлантического альянса не отвечает интересам государства и лишает его имеющихся преимуществ.

«Вступив в Альянс, Украина лишится своих преимуществ как транзитная страна, превратившись в тупиковую, окраинную территорию, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему падению экономики. Кроме того, вступление в НАТО сильно сократит возможности для взаимодействия с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами СНГ», — написал бывший премьер в Telegram-канале.

Николай Азаров подчеркнул, что украинское руководство так рассчитывает на членство в НАТО, поскольку думает, что представители Альянса вступятся за страну в случае возникновения конфликта. Однако это все иллюзия, подчеркнул политик.

Азаров также раскритиковал Киев за решение снести знак дружбы с Москвой. По его словам, украинцы такие бедные не потому, что очень умные. Народ просто занимается переворотами, памятниками, майданами, а другие страны — делом, добавил он.

Как стало известно ранее, бывший премьер Украины назвал неумными попытки встречи Зеленского с президентом США. Он считает, что американская администрация не услышит от украинского лидера ничего нового, пишет НСН.