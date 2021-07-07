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Безруков, Гагарина и «Любэ» выступили в Кузбассе по случаю 300-летия региона
Общество
Безруков, Гагарина и «Любэ» выступили в Кузбассе по случаю 300-летия региона
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Кемерово, 7 июля. Звезды российского шоу-бизнеса выступили в Кемерово по случаю 300-летия Кузбасса. В концертной программе были актер Сергей Безруков и певица Полина Гагарина.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Кемеровской области, прошло в Ледовом дворце «Кузбасс». Ведущими шоу стали Яна Чурикова и Вадим Такменев. Порадовали кемеровчан своим выступлением Сергей Безруков, Полина Гагарина и группа «Любэ».

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл с официальным визитом в Кемерово. Он пообещал «решать проблемы качества воздуха в городах Кузбасса, где остро стоят вопросы экологии». Глава государства также поздравил жителей региона с 300-летием Кузбасса.

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