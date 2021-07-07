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Создатели сериала The Last of Us увеличили число эпизодов первого сезона
Общество
Создатели сериала The Last of Us увеличили число эпизодов первого сезона
Prt Scr youtube.com  /  RusGameTactics

Лос-Анджелес, 7 июля. Сериал по культовой компьютерной игре The Last of Us («Одни из нас») получит больше эпизодов, чем предполагалось изначально.

Новые подробности о готовящемся проекте раскрыл в одном из подкастов исполнительный продюсер и автор сценария Крэйг Мэйзин. По его словам, создатели сериала увеличили число эпизодов первого сезона до десяти. В более ранних сообщениях говорилось, что экранизация The Last of Us получит шесть серий, пишет «Культуромания».

Съемки сериала по компьютерной игре стартовали в канадском городе Калгари. Актер Габриэль Луна, играющий Томи, уже поделился фотографией со съемок. Кроме того, в экранизации можно будет увидеть Педро Паскаля в роли Джоэла и Нико Паркер в образе Сары. Ответственным за пилотный эпизод сериала стал российский режиссер Кантемир Балагов.

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компьютерные игры сериал The Last of Us
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