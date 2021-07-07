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Россия экспортировала 39 военных вертолетов в 2020 году

  /   Обновлено: 07 июля 2021 09:29
Армия
Россия экспортировала 39 военных вертолетов в 2020 году
wikipedia.org  /  Роман Дергунов / CC BY-SA 4.0

Москва, 7 июля. Холдинг «Вертолеты России» экспортировал 39 военных вертолетов в 2020 году. Об этом говорится в ежегодном отчете компании.

В 2020 году зафиксировано сокращение объемов экспорта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предполагается, что в 2021 году поставки военных вертолетов на внешний рынок могут быть увеличены на 30%.

«По результатам работы по продаже вертолетов военного назначения в 2020 году заключено 20 контрактов на поставку 88 вертолетов на сумму более 257 млрд рублей, что соответствует уровню 2019 года», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что объем поставок российской военной продукции за рубеж в 2020 году составил около 13 миллиардов долларов. При этом в прошлом году российским оборонным предприятиям удалось полностью выполнить гособоронзаказ.

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