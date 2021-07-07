Неизвестный взял в заложники посетителей Сбербанка в Тюмени

Тюмень, 7 июля. Злоумышленник захватил отделение Сбербанка в Тюмени. В настоящее время он удерживают трех человек.

Инцидент произошел на Червишевском тракте. Стражи порядка оцепили территорию рядом с банком, автомобильное движение заблокировано. Сотрудники силовых структур в касках и бронежилетах продолжают работать на месте ЧП.

По предварительной информации, мужчина в маске зашел в здание и передал записку, в которой потребовал отдать ему 15 миллионов рублей. На злоумышленнике был рюкзак с торчащими проводами. Другие детали устанавливаются.