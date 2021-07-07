Москва, 7 июля. Спотовые цены на газ в Европе упали за день на 11% вслед за коррекцией на нефтяном рынке.

Стоимость голубого топливо на хабе TTF в Нидерландах сократилась с 464 долларов до 414 долларов за тысячу кубометров. Примечательно, что цены на газ упал вслед за новостью о ремонте экспортного трубопровода РФ «Ямал — Европа». При этом остановка поставок топлива по нему не компенсируется увеличением транзита через Украину.

Средняя стоимость контракта «на день вперед» на TTF в 2021 году составляет 277 долларов за тысячу кубометров. На фоне роста котировок «Газпром» недавно повысил свою оценку стоимости экспортируемого в дальнее зарубежье газа до 240 долларов за тысячу кубометров.

Тем временем Европа испытывает острую нехватку газа после холодной зимы. Уровень заполнения подземных хранилищ значительно ниже привычных значений. Однако европейские потребители пока не смешат увеличивать закупки российского газа, вероятно, ожидая падения цен.