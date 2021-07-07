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В Сети появились кадры поисков рухнувшего Ан-26 на Камчатке
Происшествия
В Сети появились кадры поисков рухнувшего Ан-26 на Камчатке
41.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Экстренные службы показали видеозапись, на которой видно как проводится поисково-спасательная операция самолета Ан-26, потерпевшего крушение.

В настоящее время найдены тела трех погибших при авиакатастрофе. Их личности пока не установлены. Трупы других пассажиров и членов экипажа продолжают разыскивать.

В районе ЧП ухудшились погодные условия, из-за этого видимость снизилась. Спасатели не могут подлететь к месту падения на вертолете.

Самолет Ан-26 выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и упал. Часть обломков воздушного судна нашли в море. По уточненным данным, на борту находились 28 человек. Все они погибли в результате крушения самолета.

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