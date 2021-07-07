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ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки
Армия
ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки
Федеральное агентство новостей

Луганск, 7 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают грубо нарушать режим полного прекращения огня в Донбассе, сообщили представители Луганской Народной Республики.

Обстрелам ВСУ в течение минувших суток подверглись районы населенных пунктов Золотое-5 и Желобок, сказано в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«6 июля, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — отмечается в опубликованном релизе.

Бойцы ВСУ использовали для обстрелов территории ЛНР гранатометы и стрелковое вооружение, данные о жертвах и пострадавших уточняются, заявили представители Луганска в СЦКК.

Ранее стало известно о подрыве на минах в Донбассе двух автомобилей ВСУ.

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ЛНР всу обстрелы
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