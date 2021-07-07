Министр иностранных дел Лаоса положительно оценил встречу с Лавровым

Вьентьян, 7 июля. Глава Министерства иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Салемсай Коммасит положительно оценил переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам дипломата, прошедшая встреча проходила в атмосфере полного взаимопонимания и дружбы. Стороны обсудили важные темы двустороннего сотрудничества, а также региональные и мировые вопросы, которые представляют взаимный интерес, сказал Коммасит во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что визит российского министра Лаврова стал важной вехой в сфере развития стратегического партнерства Москвы и Лаоса.

Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что Россия рассматривает вопрос поставки в Лаос части вакцин «Спутник V». По его словам, препараты могут быть направлены в качестве гуманитарного содействия.

Как стало известно ранее, визит Лаврова в Бруней не состоится из-за карантина. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет НСН.