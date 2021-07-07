Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 09:48
09:44
Происшествия
Пьяный мужчина вонзил нож в сердце полицейскому в Подмосковье из-за замечания
09:43
Политика
Композитор Быстряков раскритиковал украинцев за поддержку Зеленского
09:42
Общество
Сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в РАН
09:40
Происшествия
ФАН узнал подробности захвата отделения банка в Тюмени
09:40
Общество
Минпромторг России не обсуждает введение QR-кодов для сферы торговли в Москве
09:39
Происшествия
Опубликована фотография захватчика отделения банка в Тюмени
09:39
Происшествия
Силовики провели эвакуацию 50 человек после захвата заложников в тюменском банке
09:39
Экономика
Спрос на квартиры в новостройках обвалился на 15%
09:38
Политика
В Крыму высмеяли слова украинского депутата о запрете подачи воды на полуостров
09:38
Происшествия
Лось стал причиной смертельного ДТП в Тюменской области
Все новости

Министр иностранных дел Лаоса положительно оценил встречу с Лавровым
Политика
Министр иностранных дел Лаоса положительно оценил встречу с Лавровым
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Вьентьян, 7 июля. Глава Министерства иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Салемсай Коммасит положительно оценил переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам дипломата, прошедшая встреча проходила в атмосфере полного взаимопонимания и дружбы. Стороны обсудили важные темы двустороннего сотрудничества, а также региональные и мировые вопросы, которые представляют взаимный интерес, сказал Коммасит во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что визит российского министра Лаврова стал важной вехой в сфере развития стратегического партнерства Москвы и Лаоса.

Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что Россия рассматривает вопрос поставки в Лаос части вакцин «Спутник V». По его словам, препараты могут быть направлены в качестве гуманитарного содействия.

Как стало известно ранее, визит Лаврова в Бруней не состоится из-за карантина. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет НСН.

Вернуться назад

лавров мид лаос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru