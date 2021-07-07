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Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа
Общество
Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 7 июля. Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова снова оказалась в реанимации после смерти ее супруга — режиссера Владимира Меньшова.

Актрису госпитализировали с подозрением на коронавирус в конце июня. Впоследствии у 79-летней Алентовой подтвердился COVID-19.

Днем 6 июля стало известно, что самый опасный этап болезни миновал, поэтому вдову Меньшова поместили в обычную палату. Однако позднее источник Пятого канала сообщил, что артистка вновь попала в реанимацию. Врачи оценивают состояние звезды отечественного кино как средне тяжелое и достаточно стабильное — улучшений не наблюдается, но и ухудшений тоже не замечено.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса, ему был 81 год. Похороны режиссера состоятся 8 июля на Новодевичьем кладбище, и велика вероятность, что Алентова пропустит траурное мероприятие. Актриса заподозрила коронавирус у мужа еще за два месяца до его смерти.

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актриса меньшов алентова
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