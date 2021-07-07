Инфекционисты предупредили, когда Украину накроет «коронавирусный шторм»

На Украине в последние недели наблюдается явный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, который местные власти подают как полную победу над COVID-19. Однако эксперты предупреждают — радоваться рано, в августе штамм «Дельта» обязательно распространится по территории страны, ее ожидает настоящий «коронавирусный шторм», передает корреспондент ФАН из Киева.

В последние недели украинские власти не скрывают своего торжества — им якобы удалось «голыми руками» победить коронавирус. Официальные цифры заболевших в стране колеблются от 250 до 700 человек в сутки, подавляющее большинство коек в инфекционных больницах пустует. При этом в городах безо всяких эпидемических ограничений проводятся массовые мероприятия. На прошлой неделе в центре Киева собирались многотысячные толпы в фан-зонах для просмотра матчей Евро-2020, а сейчас, в начале июля, в «Экспоцентре Украины» гремит музыкальный фестиваль Atlas Weekend.

Излишне говорить, что на подобные мероприятия подавляющее большинство киевлян приходят без масок. Они охотно обнимаются, радуясь забитым голам и музыкальным хитам, звучащим со сцены. В местной прессе то и дело звучат иронические упоминания России как «родины четырех вакцин, которая вновь охвачена пандемией». Местные медики смотрят на этот праздник души с нескрываемым ужасом. Они-то понимают, к какому дикому всплеску заболеваемости может привести такая нарочитая беспечность. Причем случится это уже совсем скоро, в середине августа, отмечают эксперты.

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Как заявил на днях главный санитарный врач страны Игорь Кузин, украинцы должны уже сегодня готовиться к осенней волне заболеваемости COVID-19. По его словам, того количества вакцин, которые есть у местных медицинских властей, недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

«Осенняя волна пандемии может оказаться очень мощной и вновь застать всех нас врасплох. Главные причины будущего инфекционного взрыва — быстрое распространение болезни среди невакцинированных или непереболевших граждан. При этом будут мутировавшие штаммы, особенно «Дельта», который сейчас распространяется в соседних с Украиной странах намного быстрее, чем его предшественники, — заявил Кузин. — На Украине как минимум 32% населения уже переболело коронавирусом, то есть по итогам лабораторных исследований у них есть иммуноглобулины. Если до осени мы сделаем еще 10 млн прививок, то в самом идеальном случае, с учетом трети переболевшего населения, к осени можем выйти на уровень в 50–60% иммунитета».

По мнению главного санврача, это недостаточный показатель, чтобы предотвратить новую острую вспышку коронавирусной инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы сформировать коллективный ответ на новый штамм, необходим уровень иммунитета в 75–80%. Напомним, по данным ВОЗ, штамм коронавируса «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа» (так называемый британский штамм). «Дельта» вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит больных в реанимацию. Защититься от него можно только путем вакцинации.

Как заявил на брифинге в Киеве врач-инфекционист Вадим Аристов, резкий рост заболеваемости на Украине может произойти уже через четыре-шесть недель, то есть в середине-конце августа.

«По прогнозам моих коллег-медиков, очень резкий подъем заболеваемости в стране можно ожидать уже через месяц-полтора. Заболеваемость может начать расти намного раньше, чем в типичный сезон ОРВИ. На это повлияет увеличенная на 60% заразность штамма «Дельта», значительно превосходящего своих предшественников в цепкости и уровне ущерба, который он наносит организму человека, — спрогнозировал Аристов. — Дополнительное ускорение распространению вируса придаст конец летнего сезона, когда украинцы будут скученно возвращаться с отдыха в поездах, машинах и автобусах, а также массово праздновать День независимости. Все это может стать предпосылками для супер-распространения коронавируса».

Федеральное агентство новостей /

Ситуация осложняется еще и тем, сообщил медик, что «Дельта» создает в 1,85 раза большие риски госпитализации и в 1,45 раза большие риски реанимации. Поэтому если в прошлую волну пациенты чаще лечились дома, то теперь возможна пиковая нагрузка на систему здравоохранения. Инфекционист напомнил, что в США за три месяца доля штамма «Дельта» среди всех заболевших выросла в 200 раз, в Португалии — в 7,5 раза за месяц.

«Украина сейчас буквально ходит по лезвию, и постепенное замещение нынешних штаммов «Дельтой» в любой момент может привести к скачку заболеваемости. Такое случается вследствие супер-распространения вируса из-за скопления людей и плохой вентиляции, — заявил инфекционист. — У нас сегодня это происходит на каждом шагу, ведь передача респираторной инфекции в толпе — это азы эпидемиологии. Особенную тревогу вызывают недавние массовые собрания футбольных болельщиков. В ходе трансляций тысячи граждан находились вплотную друг к другу, кричали и обнимались. Высока вероятность, что в этих толпах, кроме воздушного пути, инфекция распространялась еще и капельным путем. Также у нас ежедневно наблюдаются большие скопления людей в транспорте в часы пик, на массовых культурных мероприятиях и т. д. Такое ощущение, что украинцы уже позабыли про пандемию и совсем скоро это может стоить всем нам очень дорого».

По мнению Аристова, несмотря на то, что пандемия продолжается уже почти полтора года, государственная система на Украине так и не назначает адекватное лечение вне стационаров, дистанционно.

«В нашей стране коронавирусная первичка (речь идет о первичной медицинской помощи — Прим. ФАН) до сих пор полноценно не заработала. У нас медики часто лечат пациентов с нарушением протоколов, применяют неправильные лекарства и дозировки, не ориентируются в режимах подачи кислорода, не обеспечивают наблюдение и т. д. Кроме того, многие семейные врачи часто выключают телефон, чтобы пациенты их не доставали. А на горячую линию минздрава целыми днями не дозвониться, — грустно констатировал эксперт. — По официальным данным, сегодня на Украине всего около 7% граждан имеют иммунитет — это вакцинированные и те, кто переболел. Понятно, что львиная доля украинцев с марта 2020 года переболела неофициально, частным порядком и без вызова врача. Но даже с учетом этих людей общее число украинцев с иммунитетом не превышает 30%. Это очень низкий показатель, что дает основания ожидать новых всплесков распространения инфекции. Доля населения без иммунитета у нас слишком велика».

Федеральное агентство новостей /

Новый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине уже близко, но в минздраве страны этот факт предпочитают игнорировать, отметил он.

«Можно было бы хоть немного сбить будущий коронавирусный шторм, если бы минздрав ускорил вакцинацию украинцев в возрасте старше 60 лет (их около 10 млн человек) и людей с хроническими заболеваниями (более пяти млн). Увы, пока этого не происходит, вакцинация украинцев фактически идет самотеком. По законам эпидемиологии, вирус попадает в первую очередь к тем, кто не имеет иммунитета. На Украине в этом плане положение в принципе тяжелое. У нас среди уязвимых групп, например среди людей старше 80 лет, двумя дозами вакцинированы лишь 1,5%, при том, что летальность среди этой группы — 17%. То есть фактически наш минздрав обрек эту группу граждан на смерть, так и не сумев построить полноценную систему их вакцинации. Если все продолжится так, как сейчас, то у нас будут бешеные темпы заболеваемости. Да, летальность от штамма «Дельта» пока не слишком высока, но в абсолютных числах на Украине заболеет очень много людей, поэтому и умерших у нас будет очень много», — резюмировал инфекционист Аристов.

По состоянию на 6 июля на Украине было официально подтверждено 2 млн 238 тыс. 364 случая коронавирусной инфекции. Из них 541 случай был обнаружен за последние сутки, госпитализированы 266 пациентов. От COVID-19 в стране умерли уже 52 тыс. 504 человека, выздоровели 2 млн 172 тыс. 687 человек. По данным местного минздрава, за последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.