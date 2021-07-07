Состояние основателя Amazon достигло рекордных 211 млрд долларов

Вашингтон, 7 июля. Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до рекордной отметки в 211 млрд долларов, передает агентство Bloomberg.

Суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов увеличилась на 8,44 млрд долларов. Такая сумма является рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в указанный рейтинг.

Предыдущий максимум зафиксирован в январе текущего года. Тогда состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска достигло 210 млрд долларов. За последние месяцы оно сократилось примерно до 181 млрд долларов.

Джефф Безос с 5 июля официально перестал быть гендиректором компании Amazon. Его место занял Эндрю Джесси, курировавший Amazon Web Services. Теперь миллиардер сфокусирует внимание на других проектах, в том числе на компании Blue Origin.