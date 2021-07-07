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Состояние основателя Amazon достигло рекордных 211 млрд долларов
Экономика
Состояние основателя Amazon достигло рекордных 211 млрд долларов
wikipedia.org  /  Seattle City Council from Seattle / CC BY 2.0

Вашингтон, 7 июля. Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до рекордной отметки в 211 млрд долларов, передает агентство Bloomberg.

Суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов увеличилась на 8,44 млрд долларов. Такая сумма является рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в указанный рейтинг.

Предыдущий максимум зафиксирован в январе текущего года. Тогда состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска достигло 210 млрд долларов. За последние месяцы оно сократилось примерно до 181 млрд долларов.

Джефф Безос с 5 июля официально перестал быть гендиректором компании Amazon. Его место занял Эндрю Джесси, курировавший Amazon Web Services. Теперь миллиардер сфокусирует внимание на других проектах, в том числе на компании Blue Origin.

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