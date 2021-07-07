Электрические Lada могут выйти на российский рынок в ближайшие десять лет

Москва, 7 июля. Формирование условий, необходимых для вывода электрокаров Lada на российский рынок, займет 10 лет, заявил журналистам президент АвтоВАЗа Николя Мор.

По его словам, первые электрические автомобили представит бренд Renault. Президент АвтоВАЗа отметил, что для производства электромобилей требуется поддержка государства.

«Скорее всего, сначала бренд Renault начнет представлять электрические автомобили, а Lada будет попозже. В ближайшие 10 лет», — цитирует Мора РИА Новости.

Он подчеркнул, что для выхода электромобилей на отечественный рынок необходимо создать около 50 тысяч зарядных станций. В настоящее время в России имеется порядка 800 зарядных станций, половина из которых находится в Москве, подчеркнул Мор.

Ранее сообщалось, что отечественный рынок электрических автомобилей увеличился в 10 раз. В мае текущего года в России приобрели 148 новых электромобилей. На Porsche Taycan и Audi e-tron пришлось 60% от данного объема.