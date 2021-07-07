Здание детской больницы в Красноярске эвакуировали из-за короткого замыкания

Красноярск, 7 июля. После короткого замыкания из здания Краевой детской больницы в Красноярске эвакуировали 200 человек, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщается, что подразделения пожарных в 10:45 (06:45 по Москве) приезжали по адресу: Киренского, 2а. Из здания до прибытия сотрудников МЧС эвакуировали 200 человек, из них 150 — дети.

Сообщения о пожаре не подтвердилось. В ведомстве уточнили, что в больнице произошло короткое замыкание без последующего возгорания.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в Адмиралтейском районе Петербурга. Выгорела обстановка металлических гаражей и часть автомобилей «Газель».