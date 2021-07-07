Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 09:47
09:44
Происшествия
Пьяный мужчина вонзил нож в сердце полицейскому в Подмосковье из-за замечания
09:43
Политика
Композитор Быстряков раскритиковал украинцев за поддержку Зеленского
09:42
Общество
Сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в РАН
09:40
Происшествия
ФАН узнал подробности захвата отделения банка в Тюмени
09:40
Общество
Минпромторг России не обсуждает введение QR-кодов для сферы торговли в Москве
09:39
Происшествия
Опубликована фотография захватчика отделения банка в Тюмени
09:39
Происшествия
Силовики провели эвакуацию 50 человек после захвата заложников в тюменском банке
09:39
Экономика
Спрос на квартиры в новостройках обвалился на 15%
09:38
Политика
В Крыму высмеяли слова украинского депутата о запрете подачи воды на полуостров
09:38
Происшествия
Лось стал причиной смертельного ДТП в Тюменской области
Все новости

Здание детской больницы в Красноярске эвакуировали из-за короткого замыкания
Происшествия
Здание детской больницы в Красноярске эвакуировали из-за короткого замыкания
ГУ МЧС по Красноярскому краю

Красноярск, 7 июля. После короткого замыкания из здания Краевой детской больницы в Красноярске эвакуировали 200 человек, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщается, что подразделения пожарных в 10:45 (06:45 по Москве) приезжали по адресу: Киренского, 2а. Из здания до прибытия сотрудников МЧС эвакуировали 200 человек, из них 150 — дети.

Сообщения о пожаре не подтвердилось. В ведомстве уточнили, что в больнице произошло короткое замыкание без последующего возгорания.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в Адмиралтейском районе Петербурга. Выгорела обстановка металлических гаражей и часть автомобилей «Газель».

Вернуться назад

красноярск детская больница короткое замыкание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru