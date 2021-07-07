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Бывший диетолог принца Гарри раскрыла секреты королевского похудения
Общество
Бывший диетолог принца Гарри раскрыла секреты королевского похудения
wikipedia.org  /  E. J. Hersom / CC BY 2.0

Лондон, 7 июля. Диетолог Габриела Пикок, помогающая похудеть принцессе Беатрис, принцу Гарри, в своей книге "К прекрасному самочувствию за две недели" рассказала об эффективных секретах похудения.

Пикок рассказывает про метод интервального голодания 16:8, согласно которому человек питается в течение восьми часов, после чего он 16 часов голодает вместе со сном. Диетолог также описывает диету 4:3, по которой необходимо потреблять не более 500 калорий в день три дня в неделю, а в остальные четыре дня разрешено питаться обычно. По ее словам, обе диеты являются эффективными и помогают снизить риск сердечных заболеваний. Об этом информирует издание People.

Для долголетия и здоровья организма необходимо следить за уровнем сахара в крови, считает Пикок. Она советует не пить кофе и не есть фрукты на голодный желудок. Также она рекомендует перекусывать продуктами с высоким содержанием белка, например, йогуртами с орехами или протеиновыми батончиками. Пикок, как многодетная мать, уделяет много внимания приучению детей к правильному питанию. Она рекомендует нарезать мелко овощи и добавлять их в привычную еду для детей, постепенно увеличивая размеры кусочков.

Герцог Сассекский ранее поделился с журналистами описанием характера новорожденной девочки Лилибет и объяснил, как относится к роли родителя. По словам принца Гарри, его ребенок отличается спокойным характером и может спокойно сидеть на одном месте, пока другие дети будут бегать вокруг.

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принц гарри диетолог голодание
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