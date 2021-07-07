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Курс евро снизился на торгах утром 7 июля

  /   Обновлено: 07 июля 2021 09:04
Экономика
Курс евро снизился на торгах утром 7 июля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 июля. Курс европейской валюты уменьшился при открытии торгового дня 7 июля, как стало известно из данных Московской биржи.

По информации площадки, евро потерял в стоимости 15 копеек утром в среду. Курс валюты составлял 87,87 рубля, сообщает ТАСС.

Курс американского доллара на открытии Мосбиржи сохранился на уровне закрытия предыдущего торгового дня. Стоимость валюты США находилась утром на отметке в 74,42 рубля.

Министерство финансов Российской Федерации полностью исключило американскую нацвалюту из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ранее на доллар приходилось 35% фонда, уточняет ФАН.

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доллар рубль евро валюта
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