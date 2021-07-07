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Доказана эффективность и безопасность российского «Спутника V»

  /   Обновлено: 07 июля 2021 09:10
Общество
Доказана эффективность и безопасность российского «Спутника V»
twitter.com  /  @SantiCafiero

Москва, 7 июля. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность, говорится в публикации научного журнала Nature.

Автор статьи напомнил, что «Спутник V» использует сконструированный аденовирус для доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в человеческие клетки. Однако в отличие от вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca российский препарат использует разные аденовирусы, что повышает вероятность успешной доставки.

«Спутник V» оказался эффективен против циркулирующих в Аргентине штаммов коронавируса, в том числе против мутаций «Лямбда», «Альфа» и «Гамма».

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