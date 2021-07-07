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Названы типичные ошибки россиян после прививки от COVID-19

  /   Обновлено: 07 июля 2021 09:02
Общество
Названы типичные ошибки россиян после прививки от COVID-19
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Москва, 7 июля. Названы типичные ошибки, которые допускают россияне после прививки против COVID-19, в список попали употребление алкоголя, посещение бани и чрезмерные физические нагрузки.

Врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов отметил, что алкоголь подавляет иммунитет, так как является сильным иммуносупрессором. Он даже может изменить процесс выработки антител. Поэтому воздерживаться от приема спиртных напитков необходимо в течение трех-четырех суток после иммунизации.

Кроме того, после прививки может подняться температура, появиться головная боль, ломота в мышцах, суставах. В таком состоянии будут противопоказаны многие занятия.

«Крайне не рекомендуется в таком состоянии осуществлять сильные физические нагрузки, находиться в бане, много курить, есть жирную пищу. Однако при этом нельзя долго находиться в неподвижном состоянии, совсем отказаться от прогулок или умеренных физических нагрузок», цитирует Водовозов Kp.ru.

Титр антител начинает вырабатываться спустя минимум семь дней после вакцинации, напомнил врач. Поэтому нельзя забывать о соблюдении дистанции в общественных местах, масочного режима и других карантинных ограничений.

Ранее ученые исследовали, как питание до прививки и после нее может повлиять на выработку антител и работу иммунной системы. Перед вакцинацией специалисты советуют отказаться от высококалорийной пищи, фастфуда и большого количества сладкого.

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здоровье вакцинация коронавирус
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