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Чем болеют дети и как их лечат, расскажут специалисты Центра инфекционных болезней
Общество
Чем болеют дети и как их лечат, расскажут специалисты Центра инфекционных болезней
pixabay.com  / 

Специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России) расскажут о своей работе на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Когда и какой вакциной разрешат в России прививать детей? Насколько опасны ветрянка и ротавирусы? Какие заболевания подстерегают детей на дачах? От каких инфекций стоит немедленно привиться, с чем можно подождать. Как обеспечить ребенку санаторно-курортное лечение за счет бюджета? Как проходит короновирусная инфекция у детей и нужна ли потом реабилитация?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят:

  • Александр Усков, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, доктор медицинских наук, доцент;
  • Сусанна Харит, заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии, доктор медицинских наук, профессор;
  • Ирина Бабаченко, заведующая научно-исследовательским отделом капельных инфекций, доктор медицинских наук, профессор.  

Пресс-конференция пройдет в среду, 7 июля, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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