Чем болеют дети и как их лечат, расскажут специалисты Центра инфекционных болезней

Специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России) расскажут о своей работе на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Когда и какой вакциной разрешат в России прививать детей? Насколько опасны ветрянка и ротавирусы? Какие заболевания подстерегают детей на дачах? От каких инфекций стоит немедленно привиться, с чем можно подождать. Как обеспечить ребенку санаторно-курортное лечение за счет бюджета? Как проходит короновирусная инфекция у детей и нужна ли потом реабилитация?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят:

Александр Усков, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, доктор медицинских наук, доцент;

Сусанна Харит, заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии, доктор медицинских наук, профессор;

Ирина Бабаченко, заведующая научно-исследовательским отделом капельных инфекций, доктор медицинских наук, профессор.

Пресс-конференция пройдет в среду, 7 июля, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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