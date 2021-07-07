Как пандемия COVID-19 повлияет на выборы в России и мире

В сентябре в России пройдут парламентские и региональные выборы. В единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

Как пандемия COVID-19 уже повлияла на предвыборные процессы и какое влияние она окажет на сам ход выборов и их результат? Насколько сильно влияние антипрививочников, скажется ли оно на доверии к федеральным и региональным властям? Получится ли у новых партий использовать ситуацию для прорыва в федеральный парламент?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит политолог Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

Брифинг Дмитрия Солонникова пройдет в среду, 7 июля, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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