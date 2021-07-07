Съемки «Паддингтона-3» начнутся в 2022 году

Лондон, 7 июля. Продюсеры фильма «Паддингтон-3» официально заявили, что съемки третьей части киноленты о говорящем медведе начнутся в первой половине 2022 года.

Фильм «Приключения Паддингтона» вышел на экраны в 2014 году и стал финансово успешным. Поэтому три года спустя фанатам представили сиквел, который стал практически таким же популярным, как и оригинал. После этого создатели подтвердили, что триквел будет снят и получит широкий прокат. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Как сообщает источник, компания StudioCanal объявила о производственном процессе во время презентации на Каннском кинофестивале. «Паддингтон-3» будет снят в первой половине 2022 года. Кинолента будет разработана Полом Кингом, Марком Бертоном и Саймоном Фарнеби.

Сценарий будет написан Бертоном вместе с Джоном Фостером и Джеймсом Ламонтом. Официальных объявлений относительно актерского состава не было, но, вероятно, актер Бен Уишоу вновь озвучит медведя.

Ранее актер Райан Рейнольдс на своем аккаунте в Twitter опубликовал первую фотографию со съемок фильме «Рождественская история».