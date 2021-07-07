В Сети появился специальный ролик по фильму Kingsman

Лос-Анджелес, 7 июля. Компания 20th Century Studios на своем YouTube-канале опубликовала видео, посвященное фильму «King’s Man: Начало». В нем рассказывается, как появилась секретная организация.

Кинофраншиза Kingsman основана на серии комиксов писателя Марка Миллара. На больших экранах зрителям было представлено два полнометражных фильма. Теперь же фанатов серии ожидает третья часть, которая является приквелом. Фильм, снятый режиссером Мэтью Воном, вернется к истокам организации Kingsman, когда она состояла из небольшой группы агентов, решивших спасти миллионы. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Во вторник 6 июля студия 20th Century Studios представила новое видео, в котором показаны кадры зарождения шпионской организации. Фанатам предлагают посмотреть на новых персонажей, сыгранных такими актерами, как Ральф Файнс, Джимон Хунсу и Джемма Артертон. Кроме того, в ролике есть отсылки к первым двум фильмам.

Напомним, в «King’s Man: Начало» сыграли Рис Иванс, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Чарльз Дэнс, Оскар Айзек и другие актеры. Режиссером и продюсером киноленты выступил Мэттью Вон. Сценарий написал Карл Гайдусек.

Ранее на YouTube-канале Marvel Entertainment был опубликован новый ролик, посвященный супергерою Красному Стражу из фильма «Черная вдова».