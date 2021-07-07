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Как Белоруссия отвечает на санкции Запада: запрет транзита и изгнание западных фирм
Общество
Как Белоруссия отвечает на санкции Запада: запрет транзита и изгнание западных фирм
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением в ответ на санкции Запада против Минска ограничить транзит через территорию республики товаров из Германии в Россию и Китай. Ранее Белоруссия ограничила транзит грузов через прибалтийские порты, а также аннулировала разрешения на вещание двух украинских каналов — UA и KVARTAL TV.

Какие еще меры может принять руководство страны в ответ на беспрецедентные санкции в отношении Белоруссии и ее руководства? Готовы ли Польша и Украина потерять рынок Белоруссии? Какие убытки несут западные авиакомпании, облетающие территорию Белоруссии? Может ли прекратить свою работу Клайпедский порт, если станет убыточным?  

Эти и другие вопросы мы обсудим с экспертами, одним из которых станет корреспондент RT Константин Придыбайло, который сейчас находится в Минске.

Эфир с Константином Придыбайло пройдет в среду, 7 июля, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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