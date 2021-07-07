Шэрон Стоун покорила сердце молодого рэпера

Лос-Анджелес, 7 июля. Голливудская актриса Шэрон Стоун подружилась с молодым рэп-исполнителем RMR. Пару неоднократно видели в разных местах Лос-Анджелеса.

На прошлой неделе 63-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» была замечена в обществе 25-летнего музыканта. Пара посещала публичные места и танцевала под хип-хоп музыку. Об этом сообщает Fox News.

«У нее определенно жаркое девичье лето. Они вместе тусовались с Дрейком, рисовали и пили шампанское. Они сейчас наслаждаются обществом друг друга и тусуются. Они отлично проводят время вместе. Они работают на одной частоте, и это очень уникальная дружба», — заявил источник.

Взаимоотношения звезд прослеживаются и в соцсетях. Рэпер неоднократно ставил лайки под фотографиями актрисы. Она, в свою очередь, прокомментировала его пост о концертном туре по США и Канаде. Личность RMR неизвестна, а представители Стоун и сама артистка предпочли не комментировать ситуацию.

Ранее Шэрон отметила свой 63-й день рождения. Актриса опубликовала пост на странице в Instagram, в котором поразила фанатов своим откровенным фото в купальнике.