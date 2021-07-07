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Цветы несут в центр Петропавловска-Камчатского после катастрофы Ан-26

  /   Обновлено: 07 июля 2021 08:40
Происшествия
Цветы несут в центр Петропавловска-Камчатского после катастрофы Ан-26
Global Look Press  /  MOD Russia / via Globallookpress.com

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Жители Камчатки несут цветы в центр Петропавловска-Камчатского в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26, сообщает администрация города на своей странице в Instagram.

Стихийный мемориал образовался на ступенях стелы «Город воинской славы» в центре Петропавловска-Камчатского.

«В краевой столице жители приносят цветы и зажигают свечи в память о погибших в авиакатастрофе вблизи Паланы», говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, потерпел крушение 6 июля. По предварительным данным, все находившиеся на борту воздушного судна погибли. Возбуждено уголовное дело.

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авиакатастрофа петропавловск-камчатский ан-26
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