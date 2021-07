Райан Рейнольдс поделился снимком из своего нового фильма

Лос-Анджелес, 7 июля. Начался производственный процесс мюзикла «Рождественская история», в котором главную роль исполнит актер Райан Рейнольдс. Артист поделился первым фото со съемки.

Рассказ «Рождественская песнь» писателя Чарльза Диккенса является одной из самых популярных новогодних историй. За все время ее экранизировали десятки раз. Первая кинолента была представлена еще в 1901 году и называлась «Скрудж, или Призрак Марли». В 2009 году зрителям был представлен полнометражный мультфильм, в котором образ персонажа Эбенизера Скруджа был основан на внешности актера Джима Керри. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Однако, несмотря на такое число адаптаций и экранизаций, любителям классической истории не доводилось смотреть «Рождественскую историю» в качестве мюзикла. Съемки новой киноленты официально стартовали, чем Рейнольдс поделился с фанатами через свой аккаунт в Twitter.

Day 1 shooting with one of my comedy idols, Will Ferrell. You'd barely notice this was an @Apple movie!



Also iOS 14.6 will begin installing in 7 seconds… pic.twitter.com/m4WNeIgGq4