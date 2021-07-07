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Райан Рейнольдс поделился снимком из своего нового фильма
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс поделился снимком из своего нового фильма
Кадр из фильма «Телохранитель Жены Киллера»

Лос-Анджелес, 7 июля. Начался производственный процесс мюзикла «Рождественская история», в котором главную роль исполнит актер Райан Рейнольдс. Артист поделился первым фото со съемки.

Рассказ «Рождественская песнь» писателя Чарльза Диккенса является одной из самых популярных новогодних историй. За все время ее экранизировали десятки раз. Первая кинолента была представлена еще в 1901 году и называлась «Скрудж, или Призрак Марли». В 2009 году зрителям был представлен полнометражный мультфильм, в котором образ персонажа Эбенизера Скруджа был основан на внешности актера Джима Керри. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Однако, несмотря на такое число адаптаций и экранизаций, любителям классической истории не доводилось смотреть «Рождественскую историю» в качестве мюзикла. Съемки новой киноленты официально стартовали, чем Рейнольдс поделился с фанатами через свой аккаунт в Twitter.

Day 1 shooting with one of my comedy idols, Will Ferrell. You'd barely notice this was an @Apple movie!

Also iOS 14.6 will begin installing in 7 seconds… pic.twitter.com/m4WNeIgGq4

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 6, 2021

«Первый день съемки с одним из моих кумиров комедии, Уиллом Ферреллом. Вы бы едва заметили, что это был фильм, снятый на Apple!» — подписал свой пост актер.

Судя по всему, в новом фильме Райан исполнит главную роль скупого мизантропа, который переносится через три фазы времени: прошлое, настоящее и будущее. Его коллега Уилл Феррелл сыграет призрака Джейкоба Марли. Дата премьеры киноленты пока неизвестна.

Ранее стало известно, что студия Warner Bros. опубликовала новый тизер по фильму «Космический джем: Новое поколение», который показал баскетболиста и актера Леброна Джеймса в необычном образе.

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