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В Австрии мужчина пострадал от змеи в унитазе
Происшествия
В Австрии мужчина пострадал от змеи в унитазе
pixabay.com  /  islandworks

Вена, 7 июля. Житель города Грац пошел у себя дома в туалет, где стал жертвой питона. Змея выползла из канализации и укусила пострадавшего за гениталии.

Об инциденте сообщает The Sun со ссылкой на австрийскую полицию. После неожиданного укуса 65-летний мужчина заглянул в чашу унитаза и обнаружил в нем 1,6-метрового питона-альбиноса.

Согласно предварительным данным, животное принадлежит соседу. Он не знает, как питомец покинул террариум. Однако полиция предполагает, что питон проскользнул в водопровод и попал в ближайший дом через канализацию.

«Это похоже на два острых гвоздя, вбитых в вашу кожу», — описал укус пострадавший.

На данный момент жертва змеи находится в больнице, где проходит восстановление от полученных травм. Его жизни ничто не угрожает.

Ранее Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России (МЧС) объяснило, как отличить ужа от ядовитой гадюки. В ведомстве рассказали, как нужно оказывать первую помощь в случае укуса змеи на природе.

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