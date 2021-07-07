В Британии младенец стал жертвой нерасторопности матери

Кардифф, 7 июля. В Северном Уэльсе 22-месячная девочка утонула во время приема водных процедур. Мать оставила ее на минуту, чтобы сходить за полотенцем.

Двухлетняя Мия Оливия О'Салливан поскользнулась в ванной в момент, когда ее оставили без присмотра. Ее мама, Джоэль Истэм-Джонс, и экстренные службы пытались реанимировать ее, но девочку спасти не удалось. Об этом сообщает Mirror.

Родитель дала показания в полицейском участке города Лландидно. По ее словам, через пять минут она спросила дочь, не хочет ли та выйти. Обычно Мия поднимала руки, чтобы ее подняли, но в этот раз этого не сделала.

«Ее мама поняла, что рядом нет полотенец. Они были в спальне. Она сказала: «Мама пойдет за полотенцами», и вышла из ванной. Она слышала, как Мия разговаривает и поет. Она выкрикнула свое имя. Затем розовая щетка, с которой она играла, ударилась о край ванны. Джоэль вбежала и обнаружила ее лежащей лицом вниз. Она подняла ее. Она была вялая и не дышала», — заявил коронер.

Она добавила, что мать после этого положила ребенка на пол и сделала искусственное дыхание. Спустя несколько попыток пострадавшую вырвало водой. Истем-Джонс вызвала скорую помощь, которая прибыла через пять минут. Мию отвезли в ближайшую клинику, а потом направили в Королевскую университетскую больницу Стока, где она и скончалась. Вскрытие показало, что у нее ишемическое повреждение мозга, почек и сердца.

Ранее стало известно, что российский ученый, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский умер на отдыхе под Костромой. Он пытался спасти своих детей из воды.