Москва, 7 июля. Заряженный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 GR Sport появился в России спустя почти месяц после его официального релиза.

Автомобиль находится на парковке у российского офиса Toyota среди стандартных моделей Land Cruiser 300, сообщает Motor.ru. О начинке версии GR Sport пока не сообщается. Ожидается, что отличия от регулярной модели будут ограничиваться настройками подвески.

Из внешних отличий модификации GR Sport специалисты отмечают радиаторную решетку с сетчатым узором, крупную белую надпись вместо логотипа Toyota и эмблемы Gazoo Racing на боковых дверях и радиаторной решетке. Модель имеет затемненные колесные диски с особым дизайном и обвес из неокрашенного пластика.

Ранее сообщалось, что дилеры Toyota в России начинают принимать заказы на новый Toyota Land Cruiser 300. Приобрести внедорожник можно в комплектациях «Элеганс», «Комфорт+» и в юбилейной версии 70th Anniversary. Цены на модель начинаются от 5 613 000 рублей.