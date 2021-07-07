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«Гитлера забыли»: украинцы осудили Раду за возврат звания героев Бандере и Шухевичу
Общество
«Гитлера забыли»: украинцы осудили Раду за возврат звания героев Бандере и Шухевичу
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 июля. Киев может вернуть звания героев Украины главам запрещенной в России ОУН-УПА¹ Степану Бандере и Роману Шухевичу. В Сети резко раскритиковали это решение правительства.

Украинский парламент опубликовал текст постановления на своем официальном сайте 5 июля. Об этом сообщает Regnum.

«Да за такое их в Польшу не будут пускать и в ЕС!» — отреагировал Валерий М.

Алексей Б. не понимает, как Украина будет дальше жить с такими героями. Он отметил, что такие события уже не новость, а самое плохое в этой ситуации то, что украинцы являются участниками подобных изменений.

«Гауптман СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Шухевич, присягавший на верность фюреру, — герой Украины! Это нечто!.. Мы точно за такого президента и его команду голосовали?» — поинтересовался Sergey T.

Надежда Л. призвала политиков позориться дальше. Она считает, что они доказывают не только то, что небо бесконечно, но еще и дно.

«Гитлера, Гитлера забыли! Он тоже участвовал в борьбе за украинскую Украину. Разрешил создать отдельные украинские военизированные формирования и раздал оружие для борьбы», — с сарказмом написала Lana B.

Ранее международные эксперты Дмитрий Журавлев и Алексей Мартынов в интервью для Федерального агентства новостей заявили, что чествование нацистов во Львове является признаком приближения Третьей мировой войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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