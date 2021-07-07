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Гидрометцентр предупредил об опасной ультрафиолетовой радиации солнца в ЦФО
Общество
Гидрометцентр предупредил об опасной ультрафиолетовой радиации солнца в ЦФО
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 7 июля. Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации солнца ожидается в Центральном федеральном округе с 8 июля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, особо опасный уровень ультрафиолетовой радиации солнца будет в регионах Черноземья. Антициклон, центр которого будет находиться над Москвой, принесет в регионы Центрального федерального округа ясную погоду, пишет ТАСС.

«Начиная с 8 июля интенсивность ультрафиолетовой радиации, ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять пять единиц. Это высокий индекс, это опасно», сказал Вильфанд.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильных дождях со штормовым ветром на юге Европейской России, Крыма и Урала в начале недели

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