Гидрометцентр предупредил об опасной ультрафиолетовой радиации солнца в ЦФО

Москва, 7 июля. Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации солнца ожидается в Центральном федеральном округе с 8 июля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, особо опасный уровень ультрафиолетовой радиации солнца будет в регионах Черноземья. Антициклон, центр которого будет находиться над Москвой, принесет в регионы Центрального федерального округа ясную погоду, пишет ТАСС.

«Начиная с 8 июля интенсивность ультрафиолетовой радиации, ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять пять единиц. Это высокий индекс, это опасно», — сказал Вильфанд.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильных дождях со штормовым ветром на юге Европейской России, Крыма и Урала в начале недели