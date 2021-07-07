Главы МИД России и Лаоса провели переговоры во Вьентьяне. События дня

Главы МИД России и Лаоса провели переговоры во Вьентьяне
Главы МИД РФ и Лаоса Сергей Лавров и Саленсай Коммасит провели переговоры во Вьентьяне. Перед началом встречи министры обменялись приветствиями и сфотографировались. Сначала оба министра были в масках, однако спустя некоторое время Коммасит жестом предложил российскому коллеге снять маски.
«Только никому не рассказывайте», — пошутил Лавров в ответ.
После этого министры сфотографировались без масок. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональные вопросы.
Меркель огласила список кандидатов на вступление в Евросоюз
bundeskanzlerin.de / Пресс-служба канцлера ФРГ
Шесть стран Европы могут попасть в состав ЕС в ближайшее время. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель на виртуальной конференции. В числе кандидатов на вступление в Евросоюз оказались такие страны, как Сербия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Черногория и Косово. Украина в этот список не попала.
Шторм «Эльза» перерос в ураган по мере приближения к побережью Флориды
Global Look Press / via www.imago-images.de / www.imago-images.de
Тропический шторм «Эльза» в ночь на 7 июля усилился до урагана первой категории и приближается к северному побережью американского штата Флорида, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами. На данный момент скорость ветра достигает 120 километров в час. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что ураган, как ожидается, обрушится на береговую часть штата, в районе залива Тампа, около 8:00 утра по местному времени. В 15 округах Флориды введен режим чрезвычайной ситуации. Как отмечают СМИ, ураган может помешать поисково-спасательным работам и разбору завалов на месте рухнувшего 24 июня здания в Майями. Подтверждена гибель 36 человек, 109 все еще числятся пропавшими без вести.
Тела девяти пассажиров Ан-26 найдены на Камчатке
41.mchs.gov.ru / Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
Спасатели нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке. Одного из них уже опознали. Напомним, связь с Ан-26 была потеряна 6 июля. Самолет принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие», перед вылетом самолет был технически исправен. На борту находились 28 человек, все они погибли.