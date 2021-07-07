Главы МИД России и Лаоса провели переговоры во Вьентьяне. События дня

Главы МИД России и Лаоса провели переговоры во Вьентьяне

Главы МИД РФ и Лаоса Сергей Лавров и Саленсай Коммасит провели переговоры во Вьентьяне. Перед началом встречи министры обменялись приветствиями и сфотографировались. Сначала оба министра были в масках, однако спустя некоторое время Коммасит жестом предложил российскому коллеге снять маски.

«Только никому не рассказывайте», — пошутил Лавров в ответ.

После этого министры сфотографировались без масок. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональные вопросы.