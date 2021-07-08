Экстремал из Азова рассказал, как снималось принесшее ему мировую славу видео

На первый взгляд, Даниил — обычный парень, проживающий в городе Азове Ростовской области. Однако в свой 31 год он совершил более 800 прыжков с парашютом, два раза разбивался, но не бросил свое увлечение. Один из его прыжков с троса противовоздушной обороны в Нагорном Карабахе за несколько лет собрал более 30 млн просмотров в YouTube, а экстрим-канал, купивший это видео, заплатил неплохие деньги.

В последнее время Даниил все больше сил и времени отдает не классическому парашютному спорту, а бейсджампингу (прыжок с парашютом со стационарных объектов. — Прим. ФАН). Именно здесь, как говорит он сам, можно почувствовать свободу, силу духа и непередаваемые ощущения радости жизни. Корреспондент ФАН встретился с Даниилом Омельченко и узнал, откуда берутся силы, каково это, разбившись однажды, воскреснуть, и вернуться к прыжкам.

— Даниил, с чего все началось? Как ты пришел в парашютный спорт?

— Дело в том, что у нас, в Азове, сколько я себя помню, стоял аэроклуб ДОСААФ. И все началось в раннем детстве, когда мы с дедушкой постоянно ездили через поле аэродрома на дачу, и я частенько наблюдал в небе белые купола. Наверное тогда и возник мой интерес. Было мне лет десять, а потом увидел по телевизору крутых ребят, которые прыгали с парашютом со скалы. Я очень боялся высоты, а они меня как-то воодушевили. Я подумал, как так можно — спокойно, героически с улыбкой на лице прыгнуть со скалы?!

Первый раз я пошел в аэроклуб в 14 лет, но мне не дали прыгнуть, сказали: «Приходи через год, прыжки с 15 лет». Я пришел через год, совершил три прыжка. С этого все и закрутилось. Уже не смог остановиться.

— Насколько я знаю, ты пробовал и роупджампинг. Что для тебя интереснее?

— С 15 лет я начал заниматься парашютным спортом, а в 20 лет попробовал прыжки с веревкой, попробовал роупджампинг (прыжки на альпинистских веревках с различных высоких объектов. — Прим. ФАН), мне понравилось. Когда исполнилось 23 года, начал заниматься бейсджампингом. На данный момент бейсджампинг — моя основная активность. Конечно, парашютный спорт остается, но в приоритете для себя выделяю, конечно, бейс. Продолжаю иногда прыгать с веревкой и летать на параплане.

— Чем тебя так манит этот вид спорта?

— Манят высота, красивые виды, панорамы. Привлекает постоянно присутствующая опасность. То, что тебе необходимо пребывать в постоянной концентрации, быть собранным. Привлекает сам полет — как свободное падение, так и полет под куполом. Красота, свобода, все в совокупности дает специфическое восприятие парашютного спорта, который не похож ни на что. Здесь есть и напряженная составляющая, такая как падение с летательного аппарата, то есть выход, начало падения, сама фаза падения, очень волнительная. А после открытия парашюта начинается фаза пилотирования. Столько разносторонних ощущений собраны в одном месте! Думаю, это привлекло.

фото из личного архива Даниила Омельченко / Азов аэроклуб

— Насколько это дорогой вид спорта?

— Парашютный спорт считается одним из самых дорогих увлечений. Может, поэтому он не так развит в России. Хотя есть спортсмены, которые выступают на достойном уровне. Среди обычного населения, которые занимаются постоянно, развиваются и прогрессируют, единицы. Многие люди занимаются, прыгают с парашютом, но делают несколько прыжков в сезон или в месяц. Для удовольствия, потому что нужны достаточно большие вложения, чтобы прыгать серьезно и заниматься этим профессионально.

— Даниил, напрашивается вопрос, стоит ли платить большие деньги и рисковать жизнью?

— Каждый для себя выбирает ответ. Я выбрал ответ «да». Потому что это запредельные ощущения, сверхудовольствие, а удовольствие должно стоить дорого. Как сказал один хороший человек, «мечта должна стоить дорого, особенно если это мечта летать». Да и далеко не всегда речь идет о деньгах.

Любой экстремальный вид спорта так или иначе представляет опасность для жизни и здоровья. Если вам дают 100% гарантию в экстриме, то это вранье. В экстриме всегда есть риск. Всегда имеет место вероятность, что что-то пойдет не так. Даже если ты сделал все правильно, все равно можешь погибнуть или травмироваться. Все виды экстрима опасны, но мне это нравится.

— Насколько мне известно, ты разбивался несколько раз, что случилось?

— Несколько раз — это преувеличение. Я сильно травмировался в 2017 году. Мы готовили зрелищный прыжок со свободно летящего тандемного параплана. Был инструктор на параплане, я был пассажиром. Я был одет в парашют, мы уже такое делали неоднократно, так что все должно было пройти нормально. Но в процессе набора высоты в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии нас накрыл южный ветер — мы попали в роторную зону. Параплан сложился, а мы с пилотом упали с высоты 10-12 метров. Я получил переломы костей таза, пилот отделался более легкими травмами, то есть я взял удар на себя.

Врачи говорили, 50 на 50, что буду ходить. Было тяжело, было больно. Мне сделали несколько полосных операций, вставили металл. Пару лет я учился заново ходить: сначала с ходунками, потом с костылями, затем с палочкой. Процесс восстановления будет бесконечным, как сказали врачи, «здесь нет конечной точки». Постоянные упражнения, процедуры, медикаментозные препараты. Естественно, все отразилось на здоровье. Какие-то ограничения и сейчас присутствуют, но тем не менее я вернулся в спорт, хотя изначально не планировал этого делать. Уж слишком здоровье пошатнулось после травмы.

Но судьба так сложилась, что я смог более или менее восстановиться и вернуться. Сейчас продолжаю заниматься прыжками. К параплану чуть-чуть охладел, поэтому сфокусировался на прыжках.

— Как удалось найти в себе силы восстановиться? Что было наиболее важным? Поддержка родных, близких? Забота? Или некая скрытая сила духа?

— У меня есть семья, жена и две дочки. Дочери родились уже после травмы. Семья, если не касаться вопроса родителей, всегда меня поддерживала. Мать была изначально против, отец равнодушен. Но я парень упорный, меня просто так не остановить. Я продолжал заниматься, и мама поняла, что препятствовать бессмысленно. После чего пошло принятие. На определенном этапе даже была поддержка со стороны родителей, бывали случаи, что мне не хватало денег на снаряжение, они шли навстречу, искали компромисс. Конечно, несчастный случай внес коррективы в отношении родителей к моим занятиям. На тот момент они стали против, да и я сам испытывая боли 24 часа в сутки, думал, не вернусь в спорт. Но когда чуть восстановился, понял: кроме неба, полетов, прыжков, ничего меня так не радует. Жена всегда меня поддерживает в любых начинаниях и всегда была рядом, когда я был травмирован, даже одобрила мое решение вернуться в спорт.

фото из личного архива Даниила Омельченко / Азов аэроклуб

С момента травмы уже прошло четыре года, процесс восстановления идет, комплексы процедур и упражнений дают результаты. Когда только травмировался, мысли были о здоровье, а мыслей продолжать заниматься спортом не было. Так как было непонятно, что будет дальше с ногами, позвоночником и тазом. На тот момент я даже не скучал ни за прыжками, ни за полетами. Разными делами пробовал заниматься, направлять свои время, энергию и внимание, но все это было не то. Оказалось, что моя тема — это прыжки и полеты, поэтому я вернулся. Я готов посвящать этому свою жизнь, так как понимаю, что это дело всей жизни: это и хобби, и увлечение, и способ заработка, это все для меня. И, видимо, на всю жизнь.

— Даниил, прыжок с троса противовоздушной обороны, видео которого посмотрело более 30 млн человек, как возникла идея? Кто был инициатором?

— Этот трос находится в Нагорном Карабахе. В период первого конфликта самолеты Азербайджана стали летать в обход по ущельям. Местные жители нашли выход: они протягивали через ущелье трос, на него вешали поперечные тросы по направлению к земле. Таким образом они, по слухам, или один, или два самолета уничтожили. После этого полеты по ущельям прекратились. И вот эти тросы по некоторым ущельям до сих пор остались.

фото из личного архива Даниила Омельченко / Даниил Омельченко

Инициатором прыжка был мой товарищ из Москвы, он занимался подготовкой снаряжения, я лишь был невольным участником этого всего. У нас было настоящее приключение. Мы проехали весь Кавказ. Попрыгали там, потом в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, проехали Грузию, всю Армению, по пути везде прыгали с мостов в Ереване, со скал и доехали до Нагорного Карабаха. Это был 2015 год. Очень интересное место, специфический народ. Мы приехали в районе четырех часов дня, все кафе были закрыты. Нашли какое-то подпольное кафе, познакомились с местными бандитами. Нас очень тепло приняли, отвезли к тросу и все показали. День был на подготовку, а на следующий день, на рассвете, чтобы не сильно афишировать, мы осуществили прыжок. Сам прыжок технически простой: сложность — добраться к точке прыжка. Мы были уверены, что нам придется долго ползти на карабинах, взяли с собой воды, перчатки. Но все получилось так, что съехали к центру троса, отстегнулись и прыгнули.

Получился очень интересный прыжок! Мы продали это видео одному экстрим-каналу, а деньги, которые нам заплатили, покрыли все наше путешествие в Нагорный Карабах.

instagram.com / @azovbase

— Даниил, какие твои самые яркие, может быть, безумные прыжки? Ты стремишься к спортивным достижениям?

— Самый яркий, наверное, это прыжок с троса противовоздушной обороны в Нагорном Карабахе. Так много прыжков, сложно сказать, что они безумные. Хотя каждый из них можно назвать таковым. Был прыжок на мысе Фиолент в Крыму, скала Крест. Специфика прыжка в том, что нужно дойти до края скалы, а сама скала состоит из породы, которая рассыпается под ногами. И главная задача — не сорваться раньше времени, а дойти до точки прыжка, где отвесная часть позволяет безопасно прыгнуть. Вот это был страшненький прыжок. Хотелось быстрее дойти до края и прыгнуть.

Каких-то спортивных достижений я не имею. Да, есть категория С, но в чемпионатах и других спортивных мероприятиях я не участвую, хотя парашютным спортом занимаюсь давно и плотно. Скажем так, спортивная составляющая не особо для меня интересна. Личные результаты, личные навыки и личный прогресс — да. А в плане соревновательной деятельности никакого интереса нет. Прыгаю в основном по Северному Кавказу и Крыму, использую скальные отвесы.

— Что бы ты посоветовал начинающим парашютистам или бейсджамперам?

— Я бы посоветовал не спешить. А если решили, то не экономить на обучении и снаряжении. Если вы приняли решение заниматься парашютным спортом, нужно понимать, что это дорогой спорт, требующий больших вложений. Здесь не лучшее место, где стоит экономить. Если заниматься, то серьезно. Если страшно, не делай, делаешь — не бойся!