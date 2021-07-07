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В Пекине послы России и Франции устроили словесную перепалку
Общество
В Пекине послы России и Франции устроили словесную перепалку
Федеральное агентство новостей

Пекин, 7 июля. В прошлые выходные в ходе конференции в Пекине представители Москвы и Парижа устроили словесную перепалку на тему Китая.

Помимо посла России в Китае Андрея Денисова и представителя Франции Лорана Били в оживленной дискуссии участвовали дипломаты из КНР, США и Великобритании. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Если кто-то приведет мне хотя бы один пример, как Коммунистическая партия Китая навязывает свою идеологию кому-либо за пределами страны, я буду очень благодарен», — заявил Денисов.

На это Били ответил ему, что в намерениях Китая навязать собственную модель никто не сомневается. В Париже опасаются относительно угроз Пекина в сторону свободы выражения.

«Начиная с прошлого года мы видим у себя в стране прямые нападки на свободу выражения, а также на общество и ряд журналистов, и это вызывает массу вопросов. Это повод для реального беспокойства», — сказал Били.

Однако посол России не понял, как слова его французского коллеги относятся к идеологии. На это Лоран Били ответил, что свобода слова и демократия и есть вопрос этих принципов.

«Ладно, свобода, мы знаем, что из этого вышло в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане, и я не вижу причин продолжать нашу дискуссию», — резюмировал российский дипломат.

Ранее стало известно, что американские аналитики представили доклад о положении Китая на мировой арене.

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