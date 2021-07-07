И чистота, и здоровье: выбираем правильный шампунь для поврежденных волос

Визитной карточкой женщины во все времена считались здоровые, блестящие и ухоженные волосы. Но что же делать, если этот безусловный атрибут женственности и красоты внезапно теряет свою былую привлекательность? Ответ один – восстанавливать поврежденные волосы. Благо, сделать это в наш век можно с использованием множества вспомогательных средств – в том числе, специальных шампуней, которые, наравне с маслами, бальзамами, масками и прочими средствами, помогают реанимировать волосяной покров. Сегодня мы поговорим о том, как правильно подобрать шампунь для восстановления поврежденных волос и каким критериям должен отвечать качественный продукт, а также на основе отзывов покупателей и рекомендаций экспертов составим традиционный рейтинг лучших шампуней для улучшения здоровья шевелюры.

Поврежденные волосы: что это значит?

В первую очередь, стоит отметить, что существует определенная разница между волосами, которые не являются слишком крепкими и здоровыми от природы, а также утратившими былую силу и безупречный внешний вид в результате тех или иных манипуляций. Разумеется, с помощью косметических средств можно заметно улучшить состояние и тех и других волос, однако в первом случае сделать это будет все же легче, так как «стаж» повреждения будет не столь велик. Так или иначе, поврежденными считаются волосы, изменившиеся в результате неудачных домашних экспериментов с окрашиванием и другими процедурами: к повреждениям волоса могут привести, например, неверно подобранные средства. Не в лучшую сторону могут измениться волосы и после салонных процедур – наращивания, карвинга или того же окрашивания. И, безусловно, на здоровье волос пагубно отражается длительное нахождение на солнце без головного убора: ультрафиолетовые лучи вполне способны иссушить вашу шевелюру. Речь здесь, конечно, не о недельном пребывании на пляже во время отпуска, а о постоянной работе на открытом воздухе.

Визуально повреждение волос выражается в том, что они сильно секутся и ломаются, быстро электризуются, выглядят тусклыми. И, конечно же, каждая последующая химическая процедура лишь усугубляет положение, к тому же, после окрашивания волосы становятся более уязвимыми, легко поддаваясь пагубному влиянию таких внешних факторов, как промышленные выбросы, городской смог и так далее. Правильно подобрав шампунь, вы сможете не только хорошо вымыть волосы и очистить кожу головы, но и заметно улучшить, а во многих случаях и полностью восстановить здоровье шевелюры.

Реально ли восстановить волосы с помощью шампуня?

В борьбе за красоту волос, как говорится, все средства хороши. Но, с другой стороны, даже самый лучший восстанавливающий шампунь для поврежденных волос – не панацея, и крайне неразумно делать на него ставку как на единственное чудодейственное средство. Ведь шампунь лишь подготавливает волосы к последующему нанесению маски, использованию бальзама. Так что, гарантированный благоприятный результат может дать полноценный уход «шампунь-маска-бальзам-сыворотка». И, конечно же, не стоит забывать о том, что на состояние волос сильно влияет качество окружающей среды, рацион питания, образ жизни и множество других аналогичных факторов.

Каким требованиям должен отвечать качественный шампунь для поврежденных волос?

В первую очередь шампунь должен избавлять волосы и кожу головы от пыли, кожного сала и других загрязнений, а также визуально делать шевелюру блестящей и объемной. Впрочем, с этой задачей более или менее справится, пожалуй, любой современный продукт. Что же касается восстанавливающего шампуня, то он тем и отличается от обычного, что способен предотвращать выпадение волос, выравнивать их структуру, питать волосяные фолликулы микроэлементами, а также снимать с кожи головы раздражение. Но стоит отметить, что даже профессиональный шампунь для поврежденных волос рано или поздно перестает хорошо справляться со своими «обязанностями», так как волосы привыкают к определенному составу и концентрации ингредиентов средства. Поэтому эксперты рекомендуют примерно раз в 2-3 месяца менять шампуни: благо, на рынке их существует достаточно – как для домашнего, так и для салонного применения.

На что следует обращать внимание, выбирая шампунь для ослабленных и поврежденных волос?

Если к уже существующим проблемам вы не хотите добавить новые, первым делом стоит убедиться, что полюбившийся вам шампунь не содержит парабенов, сульфатов, силиконов и прочей «химии». Опасные ингредиенты не только делают волосы еще более безжизненными, но и грубо вмешиваются в естественную работу организма.

Уровень рН – еще одна важная характеристика шампуня, особенно если вы выбираете его для окрашенных волос. И даже если на этикетке средства производитель не указал кислотность, на помощь современным красавицам всегда придет Интернет: полную «картину» рецептуры, а заодно и эффективности шампуня, можно составить, прочитав отзывы потребителей.

Перед покупкой имеет смысл выяснить, существует ли у данного шампуня «пара» в виде бальзама: как правило, нет смысла «изобретать велосипед», если комплексный сбалансированный уход за волосами уже продуман самим производителем. Кроме того, приобретение сразу двух продуктов одной марки, как правило, помогает сэкономить.

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Между тем, начинать подбор шампуня все же следует с выявления типа своих волос, а также причины и степени их повреждения. Это поможет правильно определить не только вид шампуня, но и интенсивность его воздействия. Если волосы сухие, следует доверить их шампуню с большим количеством травяных экстрактов и витаминов. Жирные волосы требуют веществ, которые, с одной стороны, хорошо смывают производные сальных желез, а с другой – не допускают образования перхоти. Для волос комбинированного типа необходимы одновременное обезжиривание корней, удаление перхоти и интенсивное увлажнение волос. Нормальным же волосам вполне достаточно шампуня, оказывающего поддерживающее воздействие.

С одной стороны, шампунь не предполагает длительного контакта с волосами и кожей головы, но с другой – изучить его состав все же не помешает. О необходимости избегать вредных компонентов мы уже упомянули. Время поговорить о полезных ингредиентах шампуня. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение продуктам, произведенным на базе глицерина и коллагенов. Вспомогательными веществами могут выступать экстракты полезных растений. Также в качественном шампуне для восстановления волос могут присутствовать кератин, обеспечивающий упругость волос, пантенол, снимающий раздражения кожи, протеины и аминокислоты, восстанавливающие здоровую структуру волоса и увлажняющие его.

И, наконец, стоимость шампуня для восстановления поврежденных волос является важным фактором выбора для многих. Однако стоит заметить, что зачастую бюджетные средства для мытья волос подходят лучше, нежели дорогие составы. Главное – не покупать продукт в сомнительных торговых точках.

Лучшие шампуни для поврежденных волос 2021: рейтинг топ-7 по версии ФАН

Итак, мы выяснили, что даже для простого мытья волос, и уж тем более для их восстановления, не стоит применять первые попавшие под руку средства. В помощь потребителям предлагаем мини-рейтинг лучших шампуней для поврежденных волос, составленный с учетом отзывов потребителей и экспертных мнений.

Aussie шампунь SOS глубокое восстановление для поврежденных волос

yandex.market.ru /

Продукт обеспечивает их глубокое восстановление и увлажнение, превращая сухие, тусклые и безжизненные локоны в роскошную объемную шевелюру – мягкую и сияющую здоровьем. В этом помогают оригинальные австралийские суперфрукты и глицерин в качестве активного компонента средства.

Шампунь имеет приятный ненавязчивый запах и очень экономично расходуется: для того, чтобы качественно промыть даже длинные волосы, потребуется совсем немного средства. Да и стоимость Aussie SOS, равно как и других средств этой линейки, является вполне приемлемой даже с точки зрения потребителей со скромным достатком. Правда, некоторые отмечают легкий непродолжительный зуд кожи головы после применения шампуня.

Natura Siberica био шампунь Восстановление поврежденных волос Doctor Taiga Altai Cedar Bark Pro-Oil Repair

yandex.market.ru /

Природный реаниматор для волос – биошампунь Доктор Тайга – необычайно эффективен в отношении ломких и сильно поврежденных волос. Восстановление баланса питания обеспечивается благодаря специально разработанной насыщенной формуле средства, активным ингредиентом которого выступает кератин. Кроме того, бренд Natura Siberica, дорожа своей репутацией, не использует в своей продукции химических отдушек, красителей и других нездоровых компонентов, успешно заменяя их органикой – например, маслами и экстрактами ромашки. Вот почему полезных веществ в этом шампуне гораздо больше, а эффект от его использования – ярче.

Шампунь подходит для каждодневного применения и не только бережно относится даже к самым «капризным» волосам и восстанавливает их структуру, но и отлично промывает. Многие пользовательницы даже отмечают результат, сходный с эффектом ламинирования.

Londa Professional шампунь Visible Repair для поврежденных волос

yandex.market.ru /

Профессиональный и при этом не слишком дорогой шампунь Visible Repair от Лонда не раздражает кожу головы и обеспечивает видимый эффект уже после первого применения. Он активно способствует восстановлению тонких и ломких волос, исправно поставляя питание от корней до кончиков, независимо от длины прически. Кроме того, потребители отмечают заметное выравнивание волос после использование средства: шевелюра перестает «пушиться» и приобретает более здоровый вид.

Шампунь рассчитан на волосы всех типов и подходит для ежедневного мытья головы. В его состав входят целебное масло миндаля и протеины шелка. К линейке Visible Repair также принадлежат кондиционер и маска для волос, так что, вы сможете заметно сэкономить. Однако недостатком этого шампуня является его недружественное отношение к окрашенным волосам: цвет из них довольно сильно вымывается.

Шампунь для ослабленных волос Tigi Bed Head Urban Antidotes 3 resurrection

yandex.market.ru /

Главный девиз этого шампуня – глубокое увлажнение, ведь благодаря особой формуле в нем содержится на 25% больше веществ, насыщающих волосы живительной влагой. Кроме того, действие средства направлено на разглаживание волосяной кутикулы, кондиционирование волос и придание им хорошего объема у корней. Шампунь легко очищает и заметно уплотняет волосы, постепенно возвращая их к жизни, добавляя блеск и обеспечивая ухоженный вид.

Средство Urban Antidotes Ressurection имеет легкий, приятный, слегка цитрусовый запах, отлично пенится, несмотря на довольно жидкую структуру, и без труда смывается, что также свидетельствует о его высоком качестве. И, что немаловажно, в процессе использования этот шампунь обеспечивает отличную защиту цвета для окрашенных волос. Правда, довольно высокая стоимость средства заставляет многих потенциальных покупателей воздержаться от его приобретения.

Pantene шампунь Интенсивное восстановление для слабых и поврежденных волос

yandex.market.ru /

Этот шампунь обладает мягким очищающим действием, а также активно насыщает локоны питательными веществами, помещенными в сбалансированную формулу, протестированную Швейцарским институтом витаминов. Результатом применения продукта становятся гладкие и блестящие волосы, избавленные от ломкости и уплотненные как визуально, так и с точки зрения естественной структуры. Кроме того, шампунь способствует предотвращению появления секущих кончиков, облегчает расчесывание и придает волосам эластичность.

Шампунь Pantene Интенсивное восстановление подходит для ежедневного мытья волос, дает хорошую пену и обеспечивает экономичный расход. В составе продукта нет силиконов, вредных красителей и минеральных масел – только натуральные компоненты. И даже флакон, в котором поставляется средство, является полностью перерабатываемым.

La'dor шампунь Damaged Protector Acid для сухих и поврежденных волос

yandex.market.ru /

Этот профессиональный шампунь достойно представляет на российском рынке корейские средства для мытья волос, издавна ценящиеся во всем мире. Продукт заточен специально для использования на сухих и сильно ослабленных волосах с очевидными повреждениями. Его рецептура содержит аргановое и касторовое масла, которые не только отлично питают, но и способствуют устранению и профилактике возникновения перхоти. С каждым последующим использованием средства волосяные чешуйки восстанавливаются и локоны обретают былые крепость и здоровье.

Шампунь отлично разглаживает и качественно промывает волосы и кожу головы, при этом, многих удивляет, что он практически не дает пены. Также немаловажным достоинством продукта является его бережное отношение к окрашенной шевелюре: этот шампунь сохраняет стойкость цвета даже при ежедневном мытье головы. Уровень кислотности шампуня составляет 4.5 единиц рН.

Matrix шампунь Total Results So Long Damage восстанавливающий для сильно поврежденных волос

yandex.market.ru /

Профессиональные шампуни и бальзамы бренда Матрикс – настоящее спасение для волос, утративших былую привлекательность. Продукт So Long Damage с керамидами не только отлично промывает, но и активно укрепляет локоны, предотвращая и устраняя их ломкость от корней до кончиков. Таким образом, применяя этот передовой салонный шампунь вы сможете сохранить желаемую длину волос, которые будут светиться здоровым блеском.

Активным ингредиентом средства выступает салициловая кислота. Аромат шампуня очень нежен, ненавязчив. Пользователи отмечают экономичное использование продукта даже в режиме ежедневного мытья локонов изрядной длины, а также приятную гладкость и мягкость волос сразу же по окончании процедуры. Кроме того, краска после применения этого средства практически не вымывается.