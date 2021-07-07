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Британская стюардесса рассказала о необычных случаях во время полетов
Общество
Британская стюардесса рассказала о необычных случаях во время полетов
pixabay.com

Лондон, 7 июля. Бывшая стюардесса рассказала о нестандартных ситуациях и курьезах, случавшихся на борту самолета. Об этом пишет Daily Mail.

Бортпроводница рассказала, что за шесть лет работы трижды была свидетелем смерти и один раз помолвки. По ее словам, пассажир бизнес-класса заказал для своей девушки бокал шампанского, на дне которого лежало кольцо. Мужчина встал на колено, ожидая ответа избранницы.

Также она рассказала и о трагических инцидентах. Самым тяжелым случаем для нее стала смерть четырехлетней девочки на борту самолета в Германию. Стюардессы делали ей искусственное дыхание, но ребенка им спасти не удалось.

Экс-стюардесса также рассказала о пассажирах, которые при входе в салон сообщали, что якобы чувствуют себя неважно. Так они намеревались получить более комфортные места или апгрейд в бизнес-класс. Если они настаивали, им предлагали покинуть самолет или перенести перелет. По ее словам, в таком случае симулянты быстро выздоравливали.

Бортпроводница работала в период разгара пандемии. В самом ее начале пассажиры из взыскательных клиентов превратились в тех, кто отчаянно желали вернуться домой.

Ранее стюардесса назвала самые распространенные ошибки пассажиров в самолете. Она рассказала, какие правила поведения необходимо соблюдать на борту.

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