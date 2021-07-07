Российский космический телескоп «Спектр-М» обошелся в 6 млрд рублей

Москва, 7 июля. Ежегодно для существования проекта космической обсерватории «Спектр-М» требуется около миллиарда рублей, заявила замдиректора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.

Выделенный бюджет предназначается для изготовления и испытания бортовой аппаратуры как для самой обсерватории, так и для наземного научного комплекса. До настоящего момента общие затраты за несколько лет составили 6 миллиардов рублей, при этом для успешного продвижения проекта требуется в среднем по 1 миллиарду рублей в год. Работы планируется завершить лишь к ноябрю 2025 года.

«Спектр-М» должен стать десятиметровым космическим телескопом, предназначенным для исследования объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С помощью этого аппарата российские ученые получат возможность собирать данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем.

Недавно Роскосмос рассказал о возможности появления частных туристических полетов.