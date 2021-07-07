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Скончался пострадавший в ДТП под Ростовом мужчина
Происшествия
Скончался пострадавший в ДТП под Ростовом мужчина
пресс-служба ГУ МВД ГИБДД по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 7 июня. Накануне в Веселовском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Nissan столкнулся с деревом, в результате чего погиб 4-летний пассажир, а водитель и женщина с годовалым ребенком получили травмы.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области, после ДТП на место прибыла скорая помощь, которая констатировала смерть мальчика и оказала первую помощь двум пассажирам. Водитель автомобиля, он же отец, был доставлен в больницу, где и скончался ночью от полученных травм. 

Ранее ФАН сообщал о гибели человека на 5 км автодороги Чалтырь — Большие Салы в Мясниковском районе Ростовской области. У автомобиля МАЗ, перевозившего бревна, лопнула цепь крепления груза. В результате бревно убило человека в машине, который ехал по встречной полосе движения. 

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