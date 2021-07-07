Россияне назвали предельно возможную стоимость свадьбы

Москва, 7 июля. Большее количество опрошенных россиян готовы потратить на свадьбу не более 200 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» и «Росгосстрах банка».

Цену в 500 тыс. рублей за торжественное событие согласны заплатить лишь 7% россиян. Не более 50 тыс. рублей готовы заплатить 10% опрошенных граждан, 50-100 тысяч — 20%, от 100 до 200 тысяч рублей — 17%, сообщается в исследовании, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

Организовывать свадьбу в кредит считают нормальным 26% респондентов. Тогда как остальные полагают, что брать деньги в долг на данное мероприятие нельзя.

Недавно дипломированный клинический психолог, психотерапевт Полина Большакова рассказала, на что влияет финансовая зависимость в паре.