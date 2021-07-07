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«Виноваты демократы»: американцы обсудили перестрелки на День независимости
Происшествия
«Виноваты демократы»: американцы обсудили перестрелки на День независимости
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 7 июля. В США на День независимости участились случаи перестрелок, в результате которых пострадали свыше 100 человек. Американцы обсудили в Сети трагичную ситуацию.

Телеканал Fox News сообщил, что за последние несколько недель случаи применения огнестрельного оружия участились, но их пик пришелся на прошедший в Соединенных Штатах День независимости (4 июля).

Один из американцев отметил, что перестрелки происходили не по всей стране, а в отдельных регионах, где большинство граждан поддерживают Демократическую партию США. Он уверен, что столкновения людей это культурная проблема.

«Преступность и неуважение к закону, правоохранительным органам и личной собственности все это симптомы неэффективной образовательной системы и слабого политического руководства. Прогрессивная идеология с ее неподотчетностью и политикой, нацеленной на разногласия, создала нынешнюю систему образования, где больше не учат полезным жизненным навыкам», отметил Burli.

HomeTheaterGuy вспомнил, как несколько лет назад отметил День независимости в Чикаго. По пути в отель он стал свидетелем нескольких убийств, грабежей и перестрелок. Он и его семья провели все выходные в отеле, а салют смотрели с балкона.

«Удивительно, сколько стало перестрелок тех пор, как президентом уселся Байден. Вспомните, как было при Трампе: все эти пушки молчали и боялись сделать что-нибудь плохое. Надо ужесточить контроль над оружием, ведь люди, которые жмут на спусковой крючок, тут ни при чем», LastScatologist.

Ранее стало известно, что правительство штата Нью-Йорк ввело режим чрезвычайной ситуации из-за насилия с использованием огнестрельного оружия.

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