Россияне стали чаще покупать отечественную косметику

Москва, 7 июля. Россияне стали больше покупать отечественной косметики. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет».

По итогам второго квартала 2021 года спрос на косметику, произведенную в России, вырос на 54% в денежном эквиваленте, на 71% — в заказах по сравнению с первым кварталом этого года. При этом рост продаж всей косметики в магазинах в апреле-июне составил 18% в выручке и 60% в заказах по сравнению с январем-мартом.

По итогам второго квартала доля российских косметических продуктов в общих заказах «СберМаркета» составила 20%, в первом квартале этот показатель был 10%, пишет РИА Новости.

Как указали в онлайн-сервисе, большой спрос на российскую косметику связан с привлекательной ценой и высоким качеством товара. Наиболее востребованным продуктом в период пандемии является крем, поскольку «людям приходится часто обрабатывать руки антисептиком, высушивающим кожу».

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