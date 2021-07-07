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Датчанина поразили размеры российской атомной подлодки «Орел»
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Армия
Датчанина поразили размеры российской атомной подлодки «Орел»
wikipedia.org  /  Mil.ru/CC BY 4.0

Копенгаген, 7 июля. Монтажника из Дании Мадса Кристенсена удивила прошедшая в территориальных водах королевства атомная подводная лодка «Орел», сообщает местный телеканал TV2.

Мужчина работает на мосту через пролив Большой Бельт. Кристенсен заявил, что раньше видел проходившие мимо субмарины, однако никогда не встречал таких больших.

«Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось», подчеркнул датчанин.

Специалист по подводным лодкам, капитан Дитте Дюреборг рассказал телеканалу, что, несмотря на размеры, субмарину трудно отследить, так как она построена из особого типа стали.

Ранее сообщалось, что четвертая подводная лодка проекта 636 для Тихоокеанского флота России будет спущена на воду до конца 2021 года. Первая субмарина проекта 636 была передана Тихоокеанскому флоту РФ еще в декабре 2019 года.

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дания орел субмарина
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