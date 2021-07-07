Министры иностранных дел России и Лаоса проводят переговоры во Вьентьяне

Вьентьян, 7 июля. Министры иностранных дел России и Лаоса Сергей Лавров и Саленсай Коммасит встретились в столице Лаоса.

Лаосский министр в начале переговоров во Вьентьяне поприветствовал Лаврова на русском. Он отметил, что хотел бы во время переговоров обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и региональные вопросы.

Лавров в свою очередь заявил, что Москва высоко ценит позицию Лаоса, которая во многом совпадает с российской, а также дружеские отношения между странами. Глава МИД РФ подчеркнул, что отношения между странами активно прогрессируют.

Министры перед началом встречи обменялись приветствиями и сфотографировались. Оба министра были в масках, однако в какой-то момент глава МИД Лаоса жестом предложил Лаврову снять маски.

«Только никому не рассказывайте», — пошутил росссийский министр в ответ.

Главы МИД сфотографировались без масок. Коммасит поблагодарил журналистов на русском языке, после чего они прошли в комнату переговоров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию главы МИД РФ Сергея Лаврова, прибывшего в Лаос. Российский министр начал рабочую поездку по странам Юго-Восточной Азии.