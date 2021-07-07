Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у Соломоновых островов

Хониара, 7 июля. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на среду в юго-западной части Тихого океана вблизи Соломоновых островов, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмической активности обнаружили в 148 километрах к юго-востоку от столицы островного государства города Хониары. Очаг залегал на глубине 52 километров в акватории Тихого океана.

В настоящий момент спасатели проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошли в северной части Чили. Очаг сейсмоактивности лежал на глубине десяти километров.