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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у Соломоновых островов
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у Соломоновых островов
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Хониара, 7 июля. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на среду в юго-западной части Тихого океана вблизи Соломоновых островов, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмической активности обнаружили в 148 километрах к юго-востоку от столицы островного государства города Хониары. Очаг залегал на глубине 52 километров в акватории Тихого океана.

В настоящий момент спасатели проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошли в северной части Чили. Очаг сейсмоактивности лежал на глубине десяти километров.

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землетрясение происшествие острова
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