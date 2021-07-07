Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 08:17
08:08
Красота
И чистота, и здоровье: выбираем правильный шампунь для поврежденных волос
08:02
Общество
В Пекине послы России и Франции устроили словесную перепалку
08:00
Общество
Главред «Грамоты.ру» Пахомов объяснил фразу «сильный ливень» на примерах из классики
08:00
Весь мир
Цены на бензин в Индии побили все рекорды
08:00
Общество
День семьи 2021: история Петра и Февронии, традиции, что можно и нельзя делать 8 июля
07:56
Политика
Лавров: Россия внимательно следит за событиями в Афганистане
07:50
Общество
Британская стюардесса рассказала о необычных случаях во время полетов
07:48
Наука
Российский космический телескоп «Спектр-М» обошелся в 6 млрд рублей
07:48
Происшествия
Новосибирец в наркотическом опьянении убил ножом своего отца и случайную прохожую
07:31
Происшествия
Задержан глава Фонда обязательного медицинского страхования Томской области
Все новости

Лавров: Россия внимательно следит за событиями в Афганистане
5636
Политика
Лавров: Россия внимательно следит за событиями в Афганистане
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 7 июля. Россия внимательно наблюдает за развитием событий в Афганистане, где обстановка стремительно ухудшается. С таким заявлением выступил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Афганистан имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Москва готова пресечь любые агрессивные действия, в том числе задействовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистан, заявил министр.

«Путин находится в контакте с лидерами Центральной Азии. Представители секретариата ОДКБ посетили пограничный участок с Афганистаном. При этом обязательства России в рамках ОДКБ остаются в силе», подчеркнул Лавров.

Напомним, ситуация на афгано-таджикской границе обострилась в конце июня. С конца прошлого месяца из-за наступления боевиков «Талибана»1 (запрещенная в РФ организация) пограничники Таджикистана впустили на территорию страны более 1 тыс. афганских военнослужащих. Из-за обострения обстановки на севере Афганистана временно прекратило работу генконсульство России в городе Мазари-Шариф.

Ранее стало известно, что Пентагон готовит план экстренного вывоза американских дипломатов из посольства США в столице Афганистана в связи с обострением обстановки в стране. Боевики взяли под контроль несколько граничащих с Таджикистаном районов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

афганистан лавров мид рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru