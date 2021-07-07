Лавров: Россия внимательно следит за событиями в Афганистане

Москва, 7 июля. Россия внимательно наблюдает за развитием событий в Афганистане, где обстановка стремительно ухудшается. С таким заявлением выступил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Афганистан имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Москва готова пресечь любые агрессивные действия, в том числе задействовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистан, заявил министр.

«Путин находится в контакте с лидерами Центральной Азии. Представители секретариата ОДКБ посетили пограничный участок с Афганистаном. При этом обязательства России в рамках ОДКБ остаются в силе», — подчеркнул Лавров.

Напомним, ситуация на афгано-таджикской границе обострилась в конце июня. С конца прошлого месяца из-за наступления боевиков «Талибана»1 (запрещенная в РФ организация) пограничники Таджикистана впустили на территорию страны более 1 тыс. афганских военнослужащих. Из-за обострения обстановки на севере Афганистана временно прекратило работу генконсульство России в городе Мазари-Шариф.

Ранее стало известно, что Пентагон готовит план экстренного вывоза американских дипломатов из посольства США в столице Афганистана в связи с обострением обстановки в стране. Боевики взяли под контроль несколько граничащих с Таджикистаном районов.

1 Организация запрещена на территории РФ.