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Лавров допустил поставку вакцины от коронавируса в КНДР
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Политика
Лавров допустил поставку вакцины от коронавируса в КНДР
flickr.com  /  МИД России

Москва, 7 июля. Россия готова оказать КНДР поддержку в противодействии коронавирусу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИД России, при необходимости поддержка может включать поставку вакцины.

Ранее лидер республики Ким Чен Ын заявил, что КНДР столкнулась с серьезным инцидентом в сфере здравоохранения, который может повлечь кризис в области обеспечения безопасности людей. По его словам, высокопоставленные чиновники пренебрегли реализацией решений Трудовой партии Кореи, связанных с организационными мерами на фоне глобального кризиса в здравоохранении.

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кндр лавров вакцина коронавирус
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