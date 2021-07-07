Леброн Джеймс стал Робином в новом ролике по «Космическому джему — 2»

Лос-Анджелес, 7 июля. Студия Warner Bros. опубликовала новый тизер по фильму «Космический джем: Новое поколение», который показал баскетболиста и актера Леброна Джеймса в необычном образе.

Согласно сюжету, знаменитый игрок в баскетбол и его младший сын Бронни, который хочет создавать видеоигры, попадают в ловушку виртуального пространства. Чтобы вернуться домой, главный герой должен победить в матче против цифровых версий величайших звезд баскетбола. Помогать ему в этом должны мультяшные герои из «Looney Tunes». Об этом сообщает ScreenRant.

В свежем ролике показали, как главный герой и кролик Багз Банни превращаются в Бэтмена и Робина — культовый дуэт супергероев из DC Comics. Они передвигаются на бэтмобиле и пытаются догнать скоростной поезд.

Напомним, оригинальный фильм «Космический джем» вышел в кинотеатры в 1996 году. Его сиквел разрабатывался несколько лет. Леброн Джеймс присоединился к проекту в 2014 году. Ожидается, что студия Warner Bros. представит картину на больших экранах уже 16 июля.

Ранее режиссер Стивен Кейпл-младший заявил, что при разработке фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» он вдохновлялся кинолентой «Терминатор-2: Судный день».