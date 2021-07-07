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Упавший на Камчатке самолет Ан-26 совершал посадку в штатном режиме
Происшествия
Упавший на Камчатке самолет Ан-26 совершал посадку в штатном режиме
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Потерпевший крушение на Камчатке самолет Ан-26 совершал штатную посадку, без захода на второй круг.

Об этом ТАСС сообщил командир летного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгений Лысенков. По его словам, от диспетчера не поступало информации о заходе самолета на второй круг.

«В штатном режиме заходили на посадку, никакой информации о втором круге диспетчер не докладывал. Ухода на второй круг не было», сказал он.

Самолет Ан-26 потерпел крушение во вторник, 6 июля недалеко от аэропорта поселка Палана. На борту судна находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, 2 из них были несовершеннолетними. По предварительным данным, все они погибли.

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авиакатастрофа камчатка ан-26
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